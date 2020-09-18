تحول كبير في الميركاتو.. سكاي - ليفربول قريب للغاية من ضم جناح ولفرهامبتون

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

جوتا - ولفرهامبتون

البداية في سوق الانتقالات كانت هادئة للغاية، ولكن الآن الأمور اختلفت تماما. هنا نتحدث عن سوق انتقالات ليفربول الذي يشهد تحولا كبير والسبب ديوجو جوتا جناح ولفرهامبتون.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس اقتراب نادي ليفربول بشدة من التعاقد مع البرتغالي جوتا جناح ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لدفع 35 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جوتا، و"الأمور أصبحت قريبة جدا من الإتمام" وفقا لسكاي.

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ليفربول وبعد إتمام صفقة تياجو ألكانتارا بشكل رسمي، وجه تركيزه نحو صفقة جديدة لتدعيم الشق الهجومي للفريق، ومن هنا جاء الاختيار على جوتا.

ما يُسهل المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون هو رغبة الأخير في التعاقد مع الشاب كي جانا هوفر مدافع الريدز، وفقا لشبكة ذا أثليتك الموثوقة.

وأشارت ذا أثليتك إلى أن جوتا أصبح على أعتاب الرحيل والصفقة على مشارف الإتمام بشكل رسمي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني يحصل عليها ولفرهامبتون مقابل ترك اللاعب ينضم لليفربول.

جوتا صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر ولم يُكلف ولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.

البرتغالي انضم لـ ولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولا من أتليتكو مدريد، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.

ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص ولفرهامبتون ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6.

على المستوى الدولي، ظهر جوتا في 4 مباريات بقميص منتخب البرتغال الأول ونجح في الصناعة مرة.

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