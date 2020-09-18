قائمة الأرجنتين – حضور ميسي وظهور إيميليانو مارتينيز

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

الأرجنتين تستقبل الإكوادور يوم 9 أكتوبر، قبل أن ترتحل لمواجهة بوليفيا يوم 14 أكتوبر.

وشهدت قائمة الأرجنتين استدعاء الأسطورة ليونيل ميسي، وكذلك لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

كما ظهر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا المنتقل حديثا من أرسنال.

ويغيب سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي عانى من إصابة في نهاية الموسم الماضي، كما يبتعد آنخل مارتين كوريا لاعب أتليتكو مدريد الذي أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع.

قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أودينيزي الإيطالي) – أجوستين مارتشيسين (بورتو البرتغالي)

الدفاع: خوان فويث (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – رينزو سارابيا (إنترناسيونال البرازيلي) – خيرمان بيتزيلا (فيورنتينا الإيطالي) – نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي) – والتر كانيمان (جريميو البرازيلي) – ليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي) – نيوين بيريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي)

الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – نيكولاس دومينجيز (بولونيا الإيطالي)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني) – أليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي) – أليخاندرو جوميز (أتالانتا الإيطالي) – خواكين كوريا (لاتسيو الإيطالي) – لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – جيوفاني سيميوني (كالياري الإيطالي) – كريستيان بافون (لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي)

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