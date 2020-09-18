قائمة الأهلي – عودة الشحات وياسر إبراهيم أمام المقاصة

عاد حسين الشحات لقائمة الأهلي بعد غياب طويل، لمواجهة مصر للمقاصة.

الأهلي يستقبل المقاصة على استاد القاهرة غدا السبت في الجولة 28 من الدوري المصري، سعيا للانتصار وحسم اللقب رسميا.

وغاب الشحات منذ مارس الماضي لخضوعه لعملية جراحية، ليكون هذا ظهوره الأول بعد استئناف النشاط عقب توقف كورونا الطويل.

كما يظهر ياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية، بعد أن تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية.

ويتواصل غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق الذي ظهرت عينته إيجابية بفيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 72 نقطة، فيما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات - جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي – جونيور أجايي

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