سكاي: تياجو يصل مقر تدريبات ليفربول تمهيدا للانضمام إلى الفريق

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

تياجو وفينالدوم

وصل تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ إلى بريطانيا وتحديدا مقر تدريبات ليفربول من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى النادي الإنجليزي وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو للاعب في سيارة سوداء تدخل ميلوود، مقر تدريبات الحمر.

كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أعلن يوم الخميس أن النادي توصل لاتفاق مع ليفربول لضم صاحب الـ29 عاما.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد قالت في وقت سابق إن بايرن وليفربول قد توصلا لاتفاق ينضم بموجبه تياجو إلى الحمر بمبلغ 30 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وقالت تقارير أخرى في صحفة "تيليجراف" و"دايلي ميل" و"جارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية إن تياجو سيوقع على عقد يمتد لـ4 أعوام وسيدفع راتب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني قيمة مدة العقد، بجانب 5 ملايين كإضافات في حالة الفوز بألقاب الدوري أو دوري الأبطال كما سيرتدي القميص رقم 6.

ألكانتارا انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من برشلونة في صيف 2013 بمبلغ 25 مليون يورو.

ولعب تياجو بقميص بايرن ميونيخ خلال 7 أعوام في 235 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37 آخرين.

وتوج ألكانتارا مع بايرن ببطولات الدوري الألماني 7 مرات وكأس ألمانيا 4 مرات وكأس السوبر المحلية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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