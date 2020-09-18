عبد الحفيظ لـ في الجول: سلبية عينة ياسر إبراهيم وانضمامه لمعسكر المقاصة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 00:40

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي - الزمالك

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن تحوُل عينة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا إلى سلبية.

وصرّح عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "عينة ياسر إبراهيم تحوّلت من إيجابية إلى سلبية".

وأضاف: "اللاعب سينضم لمعسكر مباراة مصر للمقاصة".

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وكان ياسر إبراهيم قد ابتعد عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية رفقة زميله علي لطفي، بسبب ظهور عينته إيجابية.

كما أعلن الأهلي عن إصابة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بفيروس كورونا.

ويسعى الأهلي إلى الفوز على مصر للمقاصة مساء السبت، لحسم لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

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