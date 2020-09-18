طارق يحيى يهدف لـ انطلاقة مميزة "معتادة" مع الزمالك أمام أسوان

بعد رحيل مفاجئ لباتريس كارتيرون عن الزمالك، وجد طارق يحيى نفسه مجبرا مرة أخرى على قيادة الفريق بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فني جديد.

الزمالك يُلاقي أسوان مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وستكون تلك الولاية هي الثالثة لـ طارق يحيى كمدرب مؤقت لنادي الزمالك بعد ولايتين السابقتين.

وفي الولايتين السابقتين، كان القاسم المشترك هو نجاحه في تحقيق الفوز في أول مباراة يقود فيها الفريق.

الولاية الأولى

كانت الولاية الأولى لطارق يحيى في منصب الرجل الأول كمدير فني لنادي الزمالك، في شهر يوليو لعام 2017 خلفا لأوجوستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي السابق للفريق.

الزمالك كان يخوض وقتها غمار البطولة العربية في مصر. تعادل في المباراة الأولى مع الفتح الرباطي المغربي ثم خسر بشكل مفاجئ أمام العهد اللبناني بهدف، ليرحل إيناسيو ولا يكمل البطولة.

وتولى طارق يحيى المهمة بشكل مؤقت. وفي أول مباراة فاز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، سجلهما حازم إمام محمود حمدي "الونش".

بعد البطولة كان طارق يحيى مدرب الزمالك أيضا أمام النادي المصري في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2016/2017. فاز المصري بهدفين للا شيء في تلك المباراة، ليرحل طارق يحيى عن الفريق.

الولاية الثانية

الولاية الثانية لـ طارق يحيى كمدير فني لنادي الزمالك كانت بداية هذا الموسم. قبل نهاية الموسم الماضي رحل كريستيان جروس وخلفه خالد جلال. جلال أكمل بطولة الدوري ثم رحل عن الفريق.

وهنا جاء طارق يحيى كمدرب مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

طارق يحيى قاد الزمالك في مباراتين أمام ديكيداها في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

فاز في المباراة الأولى بسبعة أهداف مقابل لا شيء ومحققا أكبر فوز في تاريخ الزمالك الإفريقي بالتساوي مع الفوز السابق على جازيلي سبورت بسباعية أيضا عام 2013.

في مباراة الإياب كرر الزمالك الفوز على الفريق الصومالي بسداسية هذه المرة، قبل أن يٌسلم الراية لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي ليكمل المهمة.

الآن يعود الزمالك للعب تحت قيادة طارق يحيى مجددا، وهذه المرة سيكون المنافس هو أسوان.

أسوان المنتشي بنتائج رائعة مؤخرا، كان آخرها تعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم فوزين متتاليين على الإنتاج الحربي وطنطا.

النتائج المميزة وضعت أسوان حاليا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

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