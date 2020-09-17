أس: ريال مدريد قرر إعارة يوفيتش والاعتماد على مايورال كمهاجم بديل

يتجه ريال مدريد إلى إعارة مهاجمه لوكا يوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية، بحثا عن استعادة الثقة المفقودة للاعب.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد غيّر خطته بشأن المهاجم الدولي الصربي، وأنه يتجه الآن إلى إعارته وعدم الإبقاء عليه.

وقال التقرير إن الناديي قلق من المستويات الضعيفة التي قدّمها يوفيتش في موسمه الأول مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مشاكله البدنية المتكررة.

ولذا، يبحث ريال مدريد لـ يوفيتش عن إعارة يستعيد بها الثقة من خلال خوض 40 مباراة في الموسم.

عدد مباريات لا يستطيع توفيره له زين الدين زيدان حاليا مع المستوى المبهر لـ كريم بنزيمة الذي يصعب منافسته.

وأشارت أس أن أندية قليلة قادرة على تلبية شروط ريال مدريد المادية أو من حيث نسبة المشاركة، مما يحدث من خيارات الميرنجي.

لكن نادي ميلان الإيطالي يبرز في الصورة، إذ أبدى اهتمامه باللاعب، كما أن علاقته بـ ريال مدريد ممتازة مؤخرا خصوصا بعد صفقة براهيم دياز.

في المقابل، ورغم الانفتاح على رحيل يوفيتش، لا ينوي زيدان التعويل على ماريانو دياز كمهاجم بديل لـ بنزيمة، ويواصل إخراجه من حساباته.

زيدان يستهدف الاعتماد على مهاجم آخر، هو بورخا مايورال الذي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد.

وذكرت أس أن زيدان انبهر بمستوى مايورال في التدريبات خلال الفترة الماضية، كما يراه أكثر نضجا من عامين مضى.

ولعب مايورال في الموسمين السابقين معارا لـ ليفانتي، وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية إلى أن مايورال سيكون في قائمة زيدان لمباراة ريال سوسيداد بعد 3 أيام في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتلقى مايورال عدة عروض خلال الصيف الجاري، كان أبرزها من فالنسيا ولاتسيو، لكنه مستمر مع ريال مدريد حتى اللحظة، وإمكانية الاعتماد عليه هذا الموسم مطروحة وبقوة.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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