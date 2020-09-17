محمود رزق: أحمد فتحي لم يتركني لحظة بعد الإصابة.. وأمر واحد أحزنني

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 23:10

كتب : FilGoal

محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري، كواليس إصابته أمام الأهلي.

محمود رزق

النادي : الاتحاد السكندري

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الاتحاد السكندري
الدوري المصري

وتعرض محمود رزق لإصابة بكسر في الأنف أثناء مباراة الاتحاد السكندري والأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال رزق في تصريحات لقناة الزمالك: "لمست الكرة قبل أحمد فتحي ولكنه صدم وجهي بدلا من الكرة عن غير قصد وشعرت بأن أنفي تحرك من مكانه. لم أشعر بشيء بعد ذلك".

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وأضاف "تعرضت لكسر في الأنف وكدمات في عظمة الوجه وخضعت لجراحة لمدة ساعة ونصف. أحمد الله بأنني لم أصب بكسر في عظمة الوجه".

مدافع الاتحاد واصل "أحمد فتحي بمثابة أخ أكبر لي بعيدا عن الكرة ولم يتركني لحظة بعد الطرد وجاء معي لغرفة الملابس، وحتى وقت العملية لم تكن تمر دقيقة دون أن يتصل ليطمئن علي".

وأتم "ما يقال عن أن الكرة ليست مخالفة وأنني من نزلت برأسي هو فقط المحزن في الأمر. التركيز على كون الكرة مخالفة أو لا دون الوضع في الحسبان صحة لاعب تعرض لإصابة خطيرة وأهله قلقون عليه هو ما أحزنني".

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في الدوري محمود رزق الاتحاد السكندري
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