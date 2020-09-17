سانت إيتيان يصعق مرسيليا ويحقق فوزا تاريخيا غائبا منذ 41 عاما

حقق سانت إيتيان فوزا تاريخيا على مضيفه أوليمبيك مرسيليا بهدفين دون رد في ملعب فيلدروم، بمباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

رومان حمومة، ودينيس بوانجا سجلا هدفي سانت إيتيان في الدقيقتين 6 و75.

وكان مرسيليا قريبا من تعديل النتيجة في الدقيقة 54 بتسديدة مارلي أكي، لكن كرته ارتدت من العارضة بغرابة.

وتأتي هذه الهزيمة لـ مرسيليا بعد أيام قليلة من انتصاره المبهر على باريس سان جيرمان بهدفٍ دون رد في حديقة الأمراء.

واستطاع سانت إيتيان القفز على صدارة الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات في 3 مباريات.

فيما تجمّد رصيد مرسيليا عند 6 نقاط في المركز الثامن.

ويعد الانتصار تاريخيا لـ سانت إيتيان، إذ يعتبر الأول له في ملعب فيلدروم الخاص بـ مرسيليا منذ 1979، أي قبل 41 عاما، وقتها سجّل ميشيل بلاتيني أسطورة كرة القدم الفرنسية أحد أهداف سانت إيتيان.

كما حقق كلود بوييل المدير الفني لـ سانت إيتيان، انتصاره في مباراته رقم 600 بالدوري الفرنسي.

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