خبر في الجول - لجنة التخطيط في الأهلي توصي بدعم الدفاع.. ومبادلة قد تحسم صفقة بانون

أوصت لجنة التخطيط في النادي الأهلي بضرورة تدعيم خط دفاع المارد الأحمر، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويرغب الأهلي في دعم صفوفه بـ مدافع قوي، أيا كان جنسيته، سواء كان محليا من الدوري المصري أو أجنبيا.

وعلم FilGoal.com بوجود اسم المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي على رأس قائمة المرشحين للانضمام لـ الأهلي.

ومن أجل التعاقد مع بدر بانون، قد يعرّض الأهلي أحد لاعبيه الأجانب على نادي الرجاء المغربي من أجل الحصول على قائده بانون، وفقا لما علم FilGoal.com.

ويضم الأهلي بين صفوفه السداسي علي معلول وأليو بادجي وأليو ديانج وجونيور أجايي وجيرالدو ووليد أزارو، ويحتاج الأهلي بشكل مبدئي للاستغناء عن لاعب من الـ 6 قبل الموسم الجديد، والثلاثي الأول (علي معلول - أليو بادجي - أليو ديانج) لا يرغب النادي في الاستغناء عن أي منه.

وفي حالة أراد الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد عليه الاستغناء عن لاعبين من أصل 6.

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بدر بانون مدافع الرجاء صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع الرجاء حتى 2022.

ناشئ الرجاء المغربي سبق له اللعب بقميص نهضة بركان، قبل أن يعود مجددا للرجاء عام 2015.

وشارك بانون في 19 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف، وسبق له أن ارتبط بالانتقال للأهلي منذ سنتين.

وخرجت تقارير مغربية في وقت سابق لتزعم إتمام الاتفاق الشخصي بين بدر بانون والأهلي.

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