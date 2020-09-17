بيان – التعاون: لم نفاوض كارتيرون سوى بعد رحيله عن الزمالك

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - المقاصة

ذكر نادي التعاون السعودي، أنه بدأ المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي تدريبه، بعد أن انفصل الأخير عن الزمالك.

التعاون أعلن أمس عن اتفاقه رسميا مع كارتيرون لتولي تدريبه الفترة المقبلة، بعد ساعات من انفصال الفرنسي عن الزمالك.

وأفاد التعاون في بيانه أنه "كان في مفاوضات مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، لكن تم إيقاف المفاوضات في مراحلها النهائية بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك".

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وواصل التعاون أنه "وجّه مستشاره القانوني للتأكد من ذلك عبر وكيل كارتيرون، وإبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، حينها أكد المستشار القانوني للنادي أن كارتيرون قد استقال بالفعل".

ويوضح التعاون: "هنا قدّم التعاون عرضا رسميا لـ كارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك".

وأتم بيان التعاون: "نشدد على الاحترام والتقدير الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية عامة، ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد انتقد تغريدة محمد القاسم رئيس التعاون الذي كتب فيها "اللي يبغيه التعاون يصير".

وقال مرتضى مخاطبا نظيره أمس الأربعاء: "أحمل المسؤولية لمحمد القاسم رئيس التعاون الذي كتب عبر صفحته التعاون اللي يبيه يصير، عفوا أنت لا تعلم قيمة مصر عندما تتحدث عن الزمالك تحدث بأدب".

وواصل: " لم تحصل على كارتيرون لأنك أفضل ولكن أغريته بالفلوس، مع احترامي للتعاون كل معلوماتي عنه أنه يرتدي قميص أصفر، أخاطب سمو الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك أن يتحدث مواطن لديك اسمه محمد القاسم يقول ذلك؟ نحن لسنا عبيد الزمالك تاريخ منذ 1911".

وتابع: "دائما نحافظ على علاقتنا مع السعودية وبيننا وبينهم نسب ومصاهرة، ما قاله رئيس التعاون غير مقبول أنت خطفت مدربا مرتزقا".

وأتم: " القصة ليست أموال، أنت تريد أن تغلط في الزمالك يا رئيس التعاون، تعاقدت مع كارتيرون بطريقة غير مشروعة وسيفعل ذلك معك".

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