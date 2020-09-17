ميلان يفتتح مغامرته الأوروبية بتجاوز شامروك.. ومرموش يغيب عن انتصار فولفسبورج العريض

فاز ميلان الإيطالي على مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي بهدفين دون رد في ملعب تالاجات، بالدور الأول من تصفيات الدوري الأوروبي.

المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد تمريرة التركي هاكان تشالهانوجلو.

ليعود إبراهيموفيتش للتسجيل بقميص ميلان في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 3137 يوما، إذ فعلها للمرة الأخيرة أمام أرسنال عام 2012.

قبل أن يضيف تشالهانوجلو بنفسه هدف تأمين الانتصار في الدقيقة 67، ويواصل مستوياته المميزة التي اختتم بها الموسم الماضي.

وفي مباراة أخرى، تغلّب فولفسبورج الألماني على مضيفه كوكيسي الألباني بأربعة أهداف دون رد.

ولم تشهد المباراة تواجد المصري عمر مرموش في قائمة فولفسبورج.

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