رضا عبد العال يوضح لـ في الجول طريقته المنتظرة لتفادي هبوط طنطا

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 21:59

كتب : بسام أبو بكر

رضا عبد العال

يأمل رضا عبد العال المدير الفني الجديد لنادي طنطا، عدم هبوط فريقه للدرجة الثانية ويؤمن بقدرته على تحقيق ذلك.

أعلن نادي طنطا تعيين رضا عبد العال كمدير فني جديد للفريق خلفا لأيمن المزين الذي رحل عقب الخسارة أمام أسوان برباعية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لـFilGoal.com: "في أول اجتماع بيني وبين اللاعبين، قلت لهم بأنني لا أحب الخسارة، وسنلعب على الفوز في كافة المباريات المقبلة".

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وأضاف "اليوم خلال المران تدربنا على طريقة هجومية بحتة. سنلعب بطريقة 4-1-4-1 إذا لم يتعرض أحد اللاعبين للإصابة خلال الساعات المقبلة".

وواصل "كلي أمل بأن أبقي على طنطا في الدوري الممتاز، ولدي طريقة معينة لتحفيز اللاعبين".

عبد العال أوضح طريقته قائلا "بداية من مباراة نادي مصر، ستكون مكافأة الفوز كبيرة جدا بخلاف باقي مشوار الدوري".

وأتم "إذا كان لاعب عقده 600 ألف جنيه، فبإمكانه الحصول على نفس هذا المبلغ من مكافآت المباريات المتبقية فقط. وكل مباراة سنفوز بها، ستكون مكافة الفوز في المباراة التالية لها مضاعفة".

ويستعد طنطا لمواجهة نادي مصر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ18 والأخير برصيد 17 نقطة من 27 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات فقط.

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