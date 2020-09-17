جوتسه: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. ولا أبحث عن المال

رغم دخول مسيرته في نفق ملم، لا يزال ماريو جوتسه طامحا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ماريو جوتزة النادي :

جوتسه لا يرتبط حاليا بأي نادٍ، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وصرّح جوتسه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أمتلك طموحات كبيرة، وأريد الفوز حقا بدوري أبطال أوروبا، هذا ما يحركني يوميا وفي كل حصة تدريبية".

وتابع: "لا أريد إنهاء مسيرتي دون الفوز بدوري أبطال أوروبا ولو لمرة واحدة".

وواصل: "يتم تصويري كشخص يبحث عادةً عن الأموال، وهذا ليس حقيقيًا".

وأكمل: "أريد أن أتنافس، وأن أثبت نفسي في أعلى مستوى، وأن أظهر أنني قادر على مساعدة أي فريق".

وأتم: "لم أقل أبدا أنه يتوجب عليّ مغادرة الدوري الألماني. هناك أندية ألمانية عديدة طموحة".

جوتسه (28 عاما) فاز بالعديد من الألقاب في عالم كرة القدم، وعلى رأسها كأس العالم 2014 التي قاد ألمانيا للفوز بها بهدفه الشهير في النهائي أمام الأرجنتين.

وكان جوتسه قريبا من تتويج بدوري أبطال أوروبا 2013 وقتما كان في صفوف بوروسيا دورتموند، لكن أسود الفستفاليا خسروا النهائي أمام بايرن ميونيخ.

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