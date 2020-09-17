صن: صلاح واجه ثقبا في إطار سيارته.. وتفاصيل لطيفة لعملية إنقاذه

واجه محمد صلاح نجم ليفربول موقفا غير اعتيادي مع سيارته الأسبوع الفائت، دفعه إلى طلب المساعدة.

النجم المصري كان يقود سيارته البنتلي على طريق M6 السريع بالقرب من تشيشاير، عندما واجه ثقبا في أحد إطارات السيارة أجبره على التوقف، وطلب المساعدة من شركة إنقاذ وجر السيارات.

سعيد الحظ الذي هب لمساعدة صلاح، هو موظ يدعى روب ريدجيون، وقد كشف لصحيفة "صن" البريطانية عن كواليس لقائه بهداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين سابقتين.

وقال ريدجيون "سألته إن كان قد استقل شاحنة إنقاذ مماثلة من قبل، وأخبرته أن الأمر يشبه ركوب سيارته البينتلي تماما".

وواصل: "مو كان مهذبا للغاية وقد أوصلته إلى منزله".

وتابع: "عندما وصلنا هناك، ذهب لإحضار ابنته الصغيرة ليريها السيارة أثناء إنزالها

وكشف: "أخبرته أن عدم احتفال ليفربول مع الجمهور بلقب الدوري كان أمرا مؤسفا، لكني أكد لي أن ليفربول سيفوز باللقب مرة أخرى هذا العام".

كانت تلك الواقعة قبل أن يفتتح ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بفوزٍ مثير على ليدز يونايتد 4-3، مباراة تألق خلالها صلاح وسجل 3 أهداف.

وعلّق إدموند كينج رئيس شركة الإنقاذ التي ساعدت صلاح: "التجربة التي مر بها صلاح مع سيارته لم تؤثر عليه في أرض الملعب، بل سجل 3 أهداف نهاية الأسبوع الماضي".

وأتم كينج مازحا: "ندمي الوحيد أنني لم أجعله قائد فريقي في تشكيل الفانتازي".

وسجّل صلاح لـ ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

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