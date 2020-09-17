توتنام ينجو بأعجوبة من فخ بلغاريا ويهدي مورينيو انتصاره الأوروبي رقم 100

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

توتنام

تغلّب توتنام هوتسبير الإنجليزي بصعوبة بالغة على مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول لتصفيات بطولة الدوري الأوروبي.

ويعد هذا الانتصار هو الرقم 100 لـ جوزيه مورينيو كمدرب في المسابقات الأوروبية.

البرتغالي فاز بـ30 مباراة مع تشيلسي، و24 مع ريال مدريد، و18 مع مانشستر يونايتد، و16 مع بورتو، و10 مع إنتر ميلان، و2 مع توتنام.

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ودخل جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام المباراة بتشكيله الأساسي رغم تواضع المنافس.

رغم ذلك، أتت الصدمة البلغارية في الدقيقة 71 عندما تقدّم جورجي مينتشيف لأصحاب الأرض، واضعا توتنام في مأزق كبير، ومهددا إياه بالغياب عن البطولات الأوروبية هذا الموسم.

مورينيو من جانبه دفع بكل أوراقه الهجومية خلال الشوط الثاني، فأقحم تانجوي ندومبيلي، وإيريك لاميلا، ولوكاس مورا، بدلا من موسى سيسوكو، وستيفن بيرجفين، ودافينسون سانشيز.

نقطة التحوُل في اللقاء حدثت بطردين متتاليين في صفوف الفريق البلغاري لكلٍ من دينيس ألميدا، وبيرسنت كاراجارين بالدقيقتين 77 و78.

ليتحصّل توتنام على ركلة جزاء سددها الهدّاف هاري كين بنجاح في الدقيقة 80، معيدا اللندنيين إلى الواجهة.

قبل أن يسجل البديل الفرنسي ندومبيلي هدف التقدُم سريعا في الدقيقة 85 بعد تمريرة البديل الآخر لوكاس مورا، لينقذ مدربه مورينيو من مفاجأة مدوية.

وفي مباراة أخرى، تغلّب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بقيادة ستيفن جيرارد، على مضيفه لينكولن ريد من جبل طارق، بخمسة أهداف دون رد.

كما فاز جالاتاسراي التركي على مضيفه نيفتشي باكو الأذربيجاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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