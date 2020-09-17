أبطال آسيا – الشرطة يشعل المجموعة الأولى بفوز مثير على الأهلي

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

الشرطة - أهلي دبي

فاز الشرطة العراقي على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

سعد ناطق ناجي تقدّم للعراقيين في الدقيقة 14. قبل أن يتعادل محمد المجحد للأهلي في الدقيقة 56.

لكن الشرطة سجّل هدف الانتصار في الدقيقة 65 بواسطة مازن الفياض.

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ليرفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ويتجمّد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في الصدارة.

وتضم هذه المجموعة 3 فرق فقط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي لتفشي فيروس كورونا بين صفوفه، مع إلغاء نتائج مبارياته أمام بقية الفرق.

ويحتل استقلال طهران الإيراني المركز الثالث والأخير في المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

وفي المجموعة الثانية، فاز شباب الأهلي دبي الإماراتي على مضيفه شهر خودرو الإيراني بهدف دون رد، على ملعب الجنوب بنادي الوكرة.

وسجّل بيدرو كوندي هدف الفريق الإماراتي الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المواجهة.

ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويظل رصيد شهر خودكرو خاليا من النقاط.

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