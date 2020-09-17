كادينا سير: برشلونة يحدد مايوركا كملعب بديل لمبارياته

كشفت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية بإن برشلونة حدد ملعب ريال مايوركا كملعب بديل لمبارياته في الدوري خلال الموسم المقبل.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "آس"، بإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ألزَم الأندية باختيار ملاعب بديلة تقام عليها مبارياتها، حال تعثر لعب المباريات داخل المدينة التي ينتمي لها الفريق.

في هذه الحالة، توجب على برشلونة اختيار ملعب خارج مدينة برشلونة، ليكون بديلا لـ كامب نو.

في النهاية وقع اختيار برشلونة على ملعب " إيبيروستار" الخاص بفريق ريال مايوركا كملعب بديل للفريق في حالة تفشي فيروس كورونا في برشلونة.

ملعب " إيبيروستار" يقع في مدينة مايوركا عاصمة منطقة جزر البليار التابعة لإسبانيا.

ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لتفشي فيروس كورونا بشكل بالغ في إحدى المدن، مما يمنع إقامة نشاطات رياضية داخلها، في تلك الحالة سيتم نقل مباريات الفريق إلى المدينة الأخرى التي اختارها.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني يوم 27 سبتمبر بمواجهة فياريال على ملعب كامب نو في الجولة الثالثة من الدوري.

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