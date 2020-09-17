كرة يد – انطلاق الدوري الجديد 27 سبتمبر.. واستكمال القديم في أول توقف

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، عن جدول مباريات دوري الرجال لموسم 2020\2021.

وينطلق الموسم الجديد يوم 27 سبتمبر، ويُلعب الدوري مقسما على مجموعتين.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، أما الأهلي فيلعب في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى: الزمالك – طلائع الجيش – هليوبوليس – الطيران – الجزيرة – سموحة – حدائق الأهرام – أسيوط الرياضي – بترول أسيوط.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي – سبورتنج – الأولمبي – المعادي – أصحاب الجياد – البنك الأهلي – الزهور – بورسعيد – الشمس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في افتتاح مبارياته بالمجموعة الأولى، بينما جنّبت القرعة الأهلي من المواجهات في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وينص نظام المسابقة على تقسيم الأندية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 9 أندية، وتُلعب المباريات بنظام دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية التي تُلعب بنظام 8 أندية تخوض دوروي من دورين لتحديد البطل، على أن يصعد كل فريق بالنقاط التي جمعها من الفرق التي صعدت معه.

بينما تلعب الفرق العشرة المتبقية دوري آخر من دورين لتحديد الفرق الأربعة الهابطة من الدوري.

جدير بالذكر أن موسم 2019\2020 لم ينته حتى اللحظة، ومن المقرر استكماله في أقرب توقف لدوري الموسم الجديد.

ويتبقى جولتان من الموسم القديم، فيما وصلت بطولة الكأس إلى مرحلة نصف النهائي.

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