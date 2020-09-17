أس: ريال مدريد يستضيف مبارياته على ملعب بلد الوليد في هذه الحالة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، عن اختيار ريال مدريد لملعب خوسيه زوريّا الخاص بـ بلد الوليد، كمعقل بديل يستضيف عليه مبارياته.

وذكر التقرير الاتحاد الإسباني لكرة القدم ألزَم الأندية باختيار ملاعب بديلة تقام عليها مبارياتها، حال تعثر لعب المباريات داخل المدينة التي ينتمي لها الفريق.

في هذه الحالة، توجب على ريال مدريد اختيار ملعب خارج العاصمة مدريد، ليكون بديلا لـ سانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو.

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وتقع مدينة بلد الوليد في إقليم كاستيا وليون شمال غرب العاصمة مدريد، ويمتلك ناديها الأسطورة البرازيلية رونالدو نجم ريال مدريد السابق.

ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لتفشي فيروس كورونا بشكل بالغ في إحدى المدن، مما يمنع إقامة نشاطات رياضية داخلها، في تلك الحالة سيتم نقل مباريات الفريق إلى المدينة الأخرى التي اختارها.

ومن المُنتظَر أن يواصل ريال مدريد خوض مبارياته الداخلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدينته الرياضية، مع استمرار عمليات التجديد في ملعبه الرئيسي: سانتياجو برنابيو.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني على أرض ريال سوسيداد يوم 20 سبتمبر، ثم يرتحل لمواجهة ريال بيتيس يوم 27 من الشهر نفسه.

قبل أن يستقبل أولى المباريات على ملعبه أمام بلد الوليد نفسه يوم 30 سبتمبر.

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