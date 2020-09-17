سكاي ألمانيا: بعد السماح بحضورهم.. مدينة ميونيخ تتراجع ومباراة بايرن وشالكه بلا جماهير

قررت السلطات في مدينة ميونيخ التراجع عن قرارها السابق بحضور 7500 مشجعا لمباراة بايرن ميونيخ وشالكه في افتتاحية الدوري الألماني، وإقامة اللقاء بدون جماهير بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي ألمانيا.

وقال التقرير إن بلدية مدينة ميونيخ قررت بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 أن تقيم اللقاء بدون جماهير، فقط بعد ساعات قليلة من الاتفاق مع النادي ورئيس وزراء إقليم بافاريا على حضور 7500 مشجعا.

وكان راديو بافاريا قد أذاع الخبر صباح الخميس بحضور 7500 مشجع لمواجهة بايرن وشالكه بعد موافقة رئيس وزراء إقليم بافاريا وعمدة مدينة ميونيخ. (طالع التفاصيل)

وقال عمدة ميونيخ في تصريحات لشبكة "سكاي" تعليقا على التراجع في القرار: "كانت إشارة خاطئة". وذلك بعد ارتفاع عدد نسبة الإصابات من 34 إلى 47.6٪.

وتابع "بالنسبة لي تلك قيمة كبيرة، والآن تم التأكيد من السلطات الصحية حول الأمر، على الأقل يجب أن نفكر بقيود أكثر من أجل الصحة العامة، ولا يمكنني أن أسمح لآلاف من الجماهير بدخول الاستاد في مثل هذا الوقت".

شبكة "ذا أثليتك" قالت في وقت سابق إن مسؤولي الحكومة الألمانية بجانب حكام الولايات قد وافقوا بشكل مبدئي على السماح للأندية في الدوريات الثلاثة الكبرى في ألمانيا، بحضور نسبة 20% من الجماهير من سعة ملاعب الأندية. (طالع التفاصيل)

ويبدأ موسم الدوري الألماني باستضافة بايرن ميونيخ لشالكه يوم الجمعة في الجولة الأولى.

وكانت الأندية قد صوتت خلال الشهر الماضي على عودة الجماهير، مع 4 قواعد صارمة جديدة، عدم وجود كحول في المدرجات، عدم وجود جماهير مسافر أو جماهير الفريق الضيف، عدم وجود تذاكر مخصصة أو للوقوف.

ولم تشهد الملاعب الألمانية أي حضور للجماهير من تفشي جائحة كورونا، بعكس الملاعب الفرنسية التي عرفت حضورًا جزئيا في نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة بنهاية الموسم الماضي.

وأوقعت قرعة الدوري الألماني طرفي دربي راينلاند في مواجهة بعضهما البعض ضمن منافسات الجولة الأولى، بوروسيا دورتموند سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويقام لقاء كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري بايرن ميونيخ، والوصيف بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن فإن الموسم في الدوري الألماني ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل.