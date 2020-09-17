تقرير: مباراة بايرن ميونيخ وشالكه بحضور 7500 مشجع

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 13:46

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

حصل بايرن ميونيخ على الموافقات اللازمة لحضور 7500 مشجع لمباراته أمام شالكه في الجولة الأولى من الدوري الألماني. وذلك وفقا لإذاعة "راديو بافاريا" الألمانية.

وقال التقرير الذي نقلته صحيفة بيلد عن الإذاعة الألمانية إن ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا وديتر ريتير عمدة ميونيخ قد توصلا لاتفاق مع ممثلي نادي بايرن لحضور هذا العدد من الجماهير في المباراة الأولى من المسابقة.

شبكة "ذا أثليتك" قالت في وقت سابق إن مسؤولي الحكومة الألمانية بجانب حكام الولايات قد وافقوا بشكل مبدئي على السماح للأندية في الدوريات الثلاثة الكبرى في ألمانيا، بحضور نسبة 20% من الجماهير من سعة ملاعب الأندية. (طالع التفاصيل)

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ويبدأ موسم الدوري الألماني باستضافة بايرن ميونيخ لشالكه يوم الجمعة في الجولة الأولى.

وكانت الأندية قد صوتت خلال الشهر الماضي على عودة الجماهير، مع 4 قواعد صارمة جديدة، عدم وجود كحول في المدرجات، عدم وجود جماهير مسافر أو جماهير الفريق الضيف، عدم وجود تذاكر مخصصة أو للوقوف.

ولم تشهد الملاعب الألمانية أي حضور للجماهير من تفشي جائحة كورونا، بعكس الملاعب الفرنسية التي عرفت حضورًا جزئيا في نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة بنهاية الموسم الماضي.

وأوقعت قرعة الدوري الألماني طرفي دربي راينلاند في مواجهة بعضهما البعض ضمن منافسات الجولة الأولى، بوروسيا دورتموند سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويقام لقاء كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري بايرن ميونيخ، والوصيف بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن فإن الموسم في الدوري الألماني ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل.

في ألمانيا الدوري الألماني
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