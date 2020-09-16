ذا أثليتك: عودة الجماهير في الدوري الألماني بنسبة محدودة و4 قوانين صارمة

وافق مسؤولو الحكومة الألمانية بجانب حكام الولايات على السماح للأندية في الدوريات الثلاثة الكبرى باستقبال الجماهير بنسبة 20% من سعة ملاعبهم كجزء من تجربة عودة الجماهير مرة أخرى. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

ويبدأ موسم الدوري الألماني باستضافة بايرن ميونيخ لشالكه يوم الجمعة في الجولة الأولى.

وكانت الأندية قد صوتت خلال الشهر الماضي على عودة الجماهير، مع 4 قواعد صارمة جديدة، عدم وجود كحول في المدرجات، عدم وجود جماهير مسافر أو جماهير الفريق الضيف، عدم وجود تذاكر مخصصة أو للوقوف.

وتواجه الأندية في الدرجات الثلاثة الأولى في ألمانيا العديد من القيود، لكن أندية الدرجة الرابعة سيسمح لها باستقبال نسبة أعلى من الجماهير، وفقا لتصريح كارل جوسيف لاومان وزير صحة ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

القواعد الجديدة لن تطبق في ألمانيا على كرة القدم فقط بل كل الأحداث الرياضية، وسيكون هناك قواعد إغلاق محلية إن حدث أي تفشي لـ كوفيد 19 مجددا.

ولم تشهد الملاعب الألمانية أي حضور للجماهير من تفشي جائحة كورونا، بعكس الملاعب الفرنسية التي عرفت حضورًا جزئيا في نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة بنهاية الموسم الماضي.

وأوقعت قرعة الدوري الألماني طرفي دربي راينلاند في مواجهة بعضهما البعض ضمن منافسات الجولة الأولى، بوروسيا دورتموند سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويقام لقاء كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري بايرن ميونيخ، والوصيف بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن فإن الموسم في الدوري الألماني ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل.