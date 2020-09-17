بايرن يعلن: توصلنا لاتفاق مع ليفربول بشأن تياجو.. والصمت مطلوب بشأن ألابا

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

تياجو

أعلن كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ توصل فريقه لاتفاق مع ليفربول بشأن انضمام لاعبه تياجو ألكانتارا إلى الفريق الإنجليزي.

وصرح رومينيجه لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "توصلنا لاتفاق مع ليفربول، تياجو سيرحل".

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد قالت في وقت سابق إن بايرن وليفربول قد توصلا لاتفاق ينضم بموجبه تياجو إلى الحمر بمبلغ 30 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

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وقالت تقارير أخرى في صحفة "تيليجراف" و"دايلي ميل" و"جارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية إن تياجو سيوقع على عقد يمتد لـ4 أعوام وسيدفع راتب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني قيمة مدة العقد، بجانب 5 ملايين كإضافات في حالة الفوز بألقاب الدوري أو دوري الأبطال كما سيرتدي القميص رقم 6.

وسيخضع تياجو للفحص الطبي يوم الخميس، بعد الاتفاق على كل شيء بين الفريقين واللاعب.

ووجه كلماته للرئيس الشرفي أولي هونيس وحسن صالحمدزيتش المدير الرياضي بشأن ألابا قائلا: "الجميع يجب أن يصمت الآن طالما ان المفاوضات جارية".

وكان أولي هونيس قد وجه انتقادات لاذعة إلى ديفيد ألابا (28 عاما) ووكيله ووالده بسبب المماطلة في تجديد العقد والتلويح بورقة الرحيل.

وارتبط ألابا في وقت سابق بالانضمام إلى برشلونة لكن النادي الكتالوني وجد أن الصفقة غير ممكنة ماديا بسبب الخسائر التي تكبدها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تبعه من أحداث.

ألابا انضم إلى أكاديمية بايرن ميونيخ قادما من أكاديمية أوستريا فيين في صيف 2008 بمبلغ 150 ألف يورو، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2010.

النجم النمساوي خرج في إعارة وحيدة من يناير 2011 حتى نهاية الموسم إلى هوفنهايم، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أعمدة الفريق الألماني.

ويمتد عقد النجم النمساوي مع بايرن حتى صيف 2021.

وشارك ألابا بقميص بايرن في 386 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 48 آخرين.

في إنجلترا في ألمانيا سوق الانتقالات
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