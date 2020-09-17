تقرير: بيل يخضع للكشف الطبي مع توتنام الجمعة

أصبح جاريث بيل جناح ريال مدريد قريبا للغاية من العودة لفريقه السابق توتنام في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فاريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا التطورات الأخيرة في صفقة عودة بيل لتوتنام، والمنتظر حسمها خلال ساعات.

وأوضح أن ريال مدريد سيدفع راتب بيل بالمشاركة مع توتنام، على أن يسافر النجم الويلزي يوم الجمعة إلى لندن للخضوع للكشف الطبي.

انضمام بيل لفريقه السابق سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد موافقة جوزيه مورينيو مدرب توتنام على إتمام الصفقة.

كان ريال مدريد يريد من توتنام أن يتحمل نسبة 100% من راتب بيل الضخم، لكن النادي الإنجليزي رفض، حسب التقارير الإنجليزية.

ويحصل بيل على 13 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل قال لـ"سكاي" في وقت سابق: "الطريق مازال طويلا لحل بعض المشاكل لكن بيل قريب أكثر من أي وقت مضى لمغادرة ريال مدريد".

وأتم "الصفقة معقدة لكن توجد أسباب تشير إلى أن الصفقة قريبة الحدوث إن سارت المفاوضات بشكل جيد".

من جهته، نفى مورينيو يوم الأربعاء توصل فريقه لاتفاق مع ريال مدريد على ضم الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي الأربعاء: "جاريث بيل لاعب في صفوف ريال مدريد وأنا لا أتحدث عن لاعبين من أندية أخرى".

وأضاف المدرب البرتغالي "ليست وظيفتي الاتصال بوكلاء لاعبين وأنا لا أريد ذلك".

وتابع "لقد حاولت التعاقد مع بيل عندما كنت مدربا لريال مدريد وهو ما لم يكن ممكنًا خلال فترة وجودي هناك".

وأردف "لكن رئيس النادي قام بضمه عقب الموسم الذي تركت فيه ريال مدريد".

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليكون آنذاك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك لاعب ساوثامبتون السابق في 251 مباراة مع ريال مدريد وسجل 105 أهداف وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق الملكي بـ15 لقبا.