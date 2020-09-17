النحاس يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر.. "لا أحد من جيلي أو الجيل الحالي"

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

لم يختر عماد النحاس المدير الفني الحالي للمقاولون العرب أي لاعب من جيله أو الجيل الحالي في تشكيل منتخب مصر التاريخي.

وجاءت اختيارات النحاس عبر برنامج أوضة اللبس كالآتي:

حراسة المرمى: ثابت البطل

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الدفاع: إبراهيم حسن - إبراهيم يوسف - هاني رمزي - ربيع ياسين

الوسط: مجدي عبد الغني - إسماعيل يوسف

الهجوم: مصطفى عبده - طاهر أبو زيد - محمود الخطيب - حسام حسن

وأوضح النحاس "فضلت عدم اختيار أي لاعب من جيلي لأنني مقتنع دائما أن الأجيال التي سبقتنا أفضل".

وتابع "إذا اخترت محمد صلاح وهو يستحق سيكون عليّ اختيار وائل جمعة وأبو تريكة، لذلك فضلت الاختيار من الأجيال السابقة".

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عماد النحاس التشكيل التاريخي منتخب مصر
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