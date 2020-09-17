النحاس: إذا كنت مكان رمضان صبحي سأفضل الاستمرار مع الأهلي.. وجوزيه مدرب مختلف

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

عماد النحاس

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن رمضان صبحي كان عليه الاستمرار مع الأهلي أو الاحتراف الخارجي عن الانضمام إلى بيراميدز.

وأعلن بيراميدز ضم رمضان صبحي رسميا لمدة خمسة مواسم بعد إنهاء المفاوضات مع هدرسفيلد.

وقال النحاس عبر قناة النهار: "أي لاعب في النادي الأهلي يعلم أنه يصنع تاريخا لنفسه".

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وأضاف "الأهلي أضاف لي ولتاريخي، وأنت يا ميدو الزمالك أضاف لك وغيرنا الكثير".

وتابع "على المستوى الشخصي إذا كنت في موقف رمضان صبحي سأختار استكمال مسيرتي مع الأهلي".

وشدد "رمضان لاعب صغير السن ولديه مستقبل كبير، كان عليه التفكير في الاحتراف الخارجي، الكل يحلم الآن أن يكون محمد صلاح جديد".

وكشف "طاهر محمد يمكنه تعويض رمضان في الأهلي، لن أقول أنه بديل جيد لرمضان لأن الإمكانيات متقاربة بين الثنائي".

وبالحديث عن مانويل جوزيه قال: "هو (أوضة اللبس) بالكامل، لا يعيد كلامه مرتين في المباريات".

وتابع "حتى الآن لم أصل لتلك المرحلة في مسيرتي التدريبية، هذا الأمر ينقصني وأحيانا أفكر كثيرا لإيجاد دوافع للاعبين".

وأتم تصريحاته "جوزيه لم يشعرنا أبدا أننا أفضل من المنافس حتى لو فريق أقل منا مقارنة بالمستوى، دائما ما يؤكد لنا أن اعتقادنا اللعب للفوز بخمسة أهداف شعور خاطئ وينجح في دفعنا لتحقيق ذلك".

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في الدوري عماد النجاس رمضان صبحي طاهر محمد
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