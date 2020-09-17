رئيس المجد لـ في الجول: غضب في القسم الرابع من تغيير نظام التأهل في منتصف الموسم

أعرب إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري عن غضب أندية القسم الرابع بسبب تغيير اتحاد الكرة نظام التأهل في منتصف الموسم.

وأعلن اتحاد الكرة استئناف مسابقة القسم الرابع في الأول من أكتوبر المقبل على أن يكون الختام بحد أقصى 10 نوفمبر.

وكشف الصياد لـ FilGoal.com: "نلعب ضمن 4 مجموعات ونظام المسابقة ينص على تأهل الأول والثاني".

وتابع "من المفترض تأهل الثمانية فرق وتقسيمهم على مجموعتين ليقام دوري من دور واحد".

وأضاف "بعد ذلك يصعد الأول من المجموعتين إلى القسم الثالث، هذا ما نص عليه نظام المسابقة منذ البداية".

وكشف الصياد "الآن فوجئنا بخطاب من اتحاد الكرة يفيد بتأهل متصدر كل مجموعة من الأربعة فقط دون صاحب المركز الثاني".

وأوضح "قبل التوقف كان هناك فرق نقطتين وتنافس بين الفرق الآن تم تغيير نظام المسابقة".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة قرر إقامة دورة رباعية من دورين لتحديد المتأهلين للقسم الثالث عكس نظام المسابقة".

اقرأ أيضا:

هل تفاوض الزمالك مع جروس؟

مرتضى: من الوارد عودة مدرب الزمالك السابق