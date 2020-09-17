جلال: اعتذرت عن عدم استكمال مشواري مع نادي مصر.. وجاريدو الأنسب لخلافة كارتيرون

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

كشف خالد جلال المدير الفني لنادي مصر أسباب رحيله عن تدريب الفريق، واختار خليفة باتريس كارتيرون في الزمالك.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 19 نقطة من 26 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي.

وقال خالد جلال: "توليت مهمة نادي مصر وهي مسؤولية صعبة، وصلنا لدور الـ 8 من كأس مصر بعد التفوق على وادي دجلة".

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وأضاف "مباريات ما بعد توقف الدوري تعرضنا خلالها للظلم التحكيمي الذي احترمه وأقدره خاصة بعد تطبيق تقنية الفيديو".

وأكمل "لنا ركلة جزاء أمام أسوان لم تحتسب، تعادلنا مع الزمالك والمصري وفزنا على الجونة، أمام وادي دجلة اُحتسب ضدنا هدف من تسلل".

وأوضح " راض تماما عما قدمته مع نادي مصر واعتذرت عن استكمال مهتمي التدريبية مع الفريق".

ويستعد الفريق لمواجهة طنطا في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

وتطرق مدرب الزمالك للحديث عن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب النادي: "الفرنسي من أذكى المدربين الذين رأيتهم في حياتي".

وأردف "حقق لقبي السوبر المحلي والإفريقي وكذلك فاز على الأهلي في الدوري، ويعرف كيفية لعب المباريات الكبيرة ويركز على مباريات البطولات".

واختتم مرشحا خليفة كارتيرون: "الإسباني خوان كارلوس جاريدو هو المدير الفني الأنسب لتولي مهمة الزمالك التدريبية لأنه أقرب شخص يعرف الأجواء الإفريقية".

وأعلن نادي الوداد عن فسخ التعاقد مع جاريدو بالتراضي بين الطرفين في وقت سابق.

جاريدو (51 عاما) تولى تدريب الوداد يوم 25 فبراير الماضي، إذ قاد الفريق في 7 مباريات. فاز بثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وقادهم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور النجم الساحلي.

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