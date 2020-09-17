مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - تركي آل الشيخ

وجه مرتضى منصور تسع رسائل بعد رحيل باتريس كارتيرون بشكل رسمي إلى التعاون السعودي.

وأعرب منصور عن ثقته أن تركي آل الشيخ لا علاقة له بانتقال المدرب الفرنسي للفريق السعودي.

وجاءت رسائل مرتضى منصور عبر برنامج أوضة اللبس كالآتي:

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- كارتيرون لم يرحل من الباب الصغير لكن نط من البلكونة.

- تركي آل الشيخ لا يكذب وهذه مشكلته دائما، لن نفعل مثل غيرنا بتعليق شماعة على آل الشيخ، آل الشيخ يتعامل مع الأهلي والزمالك بمعيار واحد لأنه يعرف قيمة الثنائي وذلك رغم أهلاويته الكبيرة.

- تركي آل الشيخ دعم الزمالك سابقا دون أن يطلب منه سواء جروس أو ساسي أو النقاز، رغم أهلاويته قرر أن يوزن الأمور لأنه رجل سياسي قبل كل شئ، يجب أن نشكره، نادي القيم والمبادئ يفعل ذلك وأثق في كلامه.

- أحمل المسؤولية لمحمد القاسم رئيس التعاون الذي كتب عبر صفحته التعاون اللي يبيه يصير، عفوا أنت لا تعلم قيمة مصر عندما تتحدث عن الزمالك تحدث بأدب.

- لم تحصل على كارتيرون لأنك أفضل ولكن أغريته بالفلوس، مع احترامي للتعاون كل معلوماتي عنه أنه يرتدي قميص أصفر، أخاطب سمو الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك أن يتحدث مواطن لديك اسمه محمد القاسم يقول ذلك؟ نحن لسنا عبيد الزمالك تاريخ منذ 1911.

- دائما نحافظ على علاقتنا مع السعودية وبيننا وبينهم نسب ومصاهرة، ما قاله رئيس التعاون غير مقبول أنت خطفت مدرب مرتزق.

- القصة ليست أموال، أنت تريد أن تغلط في الزمالك يا رئيس التعاون، تعاقدت مع كارتيرون بطريقة غير مشروعة وسيفعل ذلك معك".

- تم عرض 4 - 5 أسماء لقيادة الفريق بينهم من درب الزمالك من قبل، نتفاوض الآن وخلال 48 ساعة سنعلن المدرب الجديد.

- لماذا تصر اللجنة الخماسية على المباراة التي تسبق مواجهة الزمالك والرجاء، والأهلي ضد الوداد؟ هل تريدون إجهادنا؟ في المغرب سيتم إراحة الفريقين.

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