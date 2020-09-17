مصدر من الزمالك لـ في الجول: باتشيكو بين المرشحين لقيادة الفريق

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

باتشيكو‎

طُرح اسم جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك ضمن قائمة المرشحين لتولي مسؤولية الفريق خلفا لباتريس كارتيرون.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك يبحث عن مدرب سبق له العمل في مصر بشكل عام والفريق بشكل خاص لذا تم طرح اسم باتشيكو.

ومازال اسم جيسوالدو فيريرا كذلك ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق حسبما علم FilGoal.com خلفا للمدرب الفرنسي الذي فسخ تعاقده مع النادي للانتقال لتدريب التعاون السعودي. (طالع التفاصيل)

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المدرب صاحب الـ62 عاما تولى قيادة الزمالك في موسم 2014-2015 وقاد الفريق لشهرين.

وخاض الزمالك مع المدرب البرتغالي في ذلك الوقت 12 مباراة في الدوري فاز في تسعة وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة.

وسجل الزمالك تحت قيادته 19 هدفا واستقبل 7.

وعقب رحيله من الزمالك انتقل باتشيكو لتدريب الشباب السعودي حيث مكث معه لثلاثة أشهر وبعد ذلك درب تيانجين تيدا الصيني وظل معه لتسعة أشهر.

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