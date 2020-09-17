في الـ +90 دراكسلر يسجل هدفه الأول منذ 689 يوما لينهي معاناة سان جيرمان

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

دراكسلر - باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان فوزه الأول في الدوري الفرنسي الموسم الجاري في الدقيقة 93 على حساب ميتز في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

باريس سان جيرمان قدم أسوأ بداية لحامل لقب الدوري إذا فشل الفريق في التسجيل خلال أول مباراتين أمام لانس ومرسيليا وخسر في كلاهما بنفس النتيجة 1-1.

وخلال الـ 3 مباريات سدد لاعبو الفريق الباريسي 42 تسديدة على مرمى الخصوم من أجل تسجيل هدفه الأول.

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حامل اللقب توقف صيامه التهديفي عند 273 دقيقة ليصبح صاحب أطول عدد من الدقائق لحامل اللقب دون تسجيل أي أهداف في الجولات الأولى من الموسم متخطيا رقم نانت موسم 1983-84 برصيد 182 دقيقة.

المباراة شهدت طرد عبده ديالو مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 65 بعد حصوله على إنذار ثان.

طرد هو الثامن عشر في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد مرور 3 جولات فقط.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عن طريق الألماني يوليان دراكسلر برأسية مستغلا كرة مرتدة من يد الحارس.

هدف هو الأول لصانع الألعاب الألماني في الدوري الفرنسي منذ هدفه في شباك مرسيليا في 28 أكتوبر 2018 أي منذ 689 يوما.

باريس ارتقى للمركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، فيما ظل ميتز دون نقاط في المركز الـ 18.

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