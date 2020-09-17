عبد الظاهر السقا يرحل عن المصري.. والأخير يعلق عبر في الجول

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 00:10

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

أعلن عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي المصري رحيله من منصبه.

ووجه المصري الشكر لعبد الظاهر السقا على مجهوداته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال السقا لـ FilGoal.com: "أرفض التعليق على قرار الرحيل".

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وتابع "من الأفضل ترك مساحة للفريق من أجل التركيز في مباراة طلائع الجيش غدا".

من جهة أخرى, علم FilGoal.com بأن الساعات الماضية شهدت اجتماع بين مجلس المصري والسقا للحديث حول راتب مدير التعاقدات السابق للنادي في الفترة المقبلة، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق خلال الاجتماع ليقررا الانفصال بالتراضي.

ويلعب المصري أمام طلائع الجيش اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

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