15 رسالة نارية من تركي آل الشيخ عن كارتيرون ورمضان وبلايلي: مللت من ذكر اسمي في أي شيء يخص الكرة المصرية

أعرب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني عن شعوره بالملل بسبب ذكر اسمه باستمرار في أي شيء يخص الكرة المصرية.

وتحدث تركي آل الشيخ عن رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك وانتقاله لتدريب التعاون السعودي، وكذلك رحيل رمضان صبحي من الأهلي وانضمامه إلى بيراميدز.

وخلال مداخلة مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار، وجه تركي آل الشيخ 15 رسالة متنوعة ينقلها لكم FilGoal.com:

1- أنا غير مقتنع بالمدرب كارتيرون منذ أن كان في الأهلي وأشعر أنه لن ينجح مع التعاون.

2- قالوا تركي دفع 50 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك مكافأة الفوز على الأهلي، لماذا أدفع للاعبي الزمالك هل أنا أرمي بأموالي على الأرض، ولماذا أدفع للزمالك وأنا أشجع الأهلي.

3- كان من الأولى دفع هذه الأموال للجان الإلكترونية التي تهاجمني ليلا نهارا.

4- هناك أشخاص لم تغير أرض ملعب مختار التتش وعندما يحدث أي شيء يربطوا اسمي به وأنا ملتزم الصمت لأنني بعيد تماما عن كرة القدم المصرية.

5- ملتزم الصمت على كل ما يقال ضدي بسبب حبي لمصر فقط وحبي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

6- يفتحون ملفات قديمة ويربطوا اسمي بها والبعض يقول أنني أريد نقل محمد الشناوي من الأهلي إلى بيراميدز وهذا العرض كان منذ 3 سنوات.

7- يوسف بلايلي كان معروضا علينا في بيراميدز قبل 3 سنوات واسأل حسام حسن على ذلك.

8- الأمس قالوا إنني أحارب الأهلي واليوم قالوا إنني أحارب الزمالك، كيف سأحارب الأهلي والزمالك معا.

9- رمضان صبحي قال أمام الجميع لن أذهب إلى الأسيوطي وهو من عرضه نفسه على الأسيوطي وأنا الذي رفضته لأنني لا أريد الدخول في صفقة مع الأهلي.

10- أتمنى أن يتوقفوا من التفكير في تركي آل الشيخ ويعملوا من أجل تنفيذ مشروعات حقيقية بدلا من افتتاح بوابة ثانية للنادي وعدم تغيير أرض ملعب التتش وأن يبحثوا عن حل للإصابات بدلا من التعاقد مع لاعب بـ150 مليون جنيه ولم يلعب إلا عدة مباريات فقط.

11- أقول لجماهير الأهلي أنا أحبكم ولا أكذب في ذلك، ولكني أقول الصراحة وهذا لا يعجب البعض.

12- أغلقت صفحتي مع الكرة المصرية بشكل واضح وصريح حتى أجد من يقدر استثماراتي.

13- أقول لكم الآن مجلس الأهلي هو من أصدر قرارا بإقالة تركي آل الشيخ 3 مرات، وأن الفضل يعود لهم في هذا الأمر وأتمنى أن يعجبهم ذلك حتى أستريح تماما.

14- هل ستعود مرة أخرى للنادي الأهلي؟ الأمر فقط يتوقف على رغبة جماهير الأهلي.

15- أركز فقط مع نادي ألميريا من أجل التأهل للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

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