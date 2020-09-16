التعاون في بيان رسمي: لا علاقة لـ تركي آل الشيخ بصفقة كارتيرون

نفى نادي التعاون السعودي في بيان رسمي تكفل تركي آل الشيخ بصفقة انتقال باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد.

وأعلن التعاون عن إتمام اتفاقه مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك لقيادة الفريق على أن يتم توقيع العقود في قطر.

وكان كارتيرون قد فسخ تعاقده مع الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي وقيمته شهرين من التعاقد.

ونشر التعاون في بيان رسمي: "يود مجلس إدارة النادي أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني للفريق الأول كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية".

وأضاف البيان "ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل أن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ قد تكفل بقيمة الصفقة غير صحيح".

وتابع البيان "مقدرون لمعاليه دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية".

وأتم البيان "نتمنى من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي".

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