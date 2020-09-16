طارق يحيى: الزمالك بمن حضر.. وكيف أرفض تدريبه والمباراة المقبلة بعد يومين

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

شدد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك على أن فريقه جاهزا لخوض مباريات الفترة المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك: "أشكر مرتضى منصور رئيس النادي على ثقته الكبيرة وتعييني مدربا مؤقتا للفريق".

وأضاف "أرى البعض من جماهير الزمالك يشعر بالقلق ولكني أقول له الزمالك بمن حضر".

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وتابع "عدد كبير من المدربين رحلوا عن الزمالك ولا يزال النادي يفوز بالبطولات".

وأكمل "البعض يقول أن طارق يحيى يوافق على تدريب الزمالك لمدة يومين وساعتين ولكني عندما أدخل نادي الزمالك أخلع ملابس الكرامة لأنني دائما في خدمة الزمالك".

وواصل "كيف أرفض تدريب الزمالك والفريق يحتاج لي وسيلعب مباراة بعد يومين".

وأشار "أريد أن أطمئن الجماهير لأن الفريق جاهز فنيا وبدنيا لاستكمال مسيرته في الدوري والتأهل لنهائي إفريقيا".

وأردف "أي فريق يتعرض لضغوط ونحن نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد لاعب يتحمل كل هذا الضغط ورغم ذلك لاعبو الزمالك رجال".

وأتم تصريحاته "الأهم هو الأجواء حول اللاعبين والكل هنا يوفر لهم جميع سبل الراحة ولذلك لا يجب أن نقلق على الفريق".

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