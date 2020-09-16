إيقاف نيمار مباراتين وكورزاوا 6 مباريات بسبب أحداث معركة كلاسيكو فرنسا

أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي عقوبات مباراة كلاسيكو فرنسا والتي جمعت باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

المباراة شهدت فوز مرسيليا الأول منذ 2011 في الكلاسيكو على حساب حامل اللقب بهدف دون مقابل سجله فلوران توفان.

وجاءت عقوبات اللجنة كالآتي:

- إيقاف لافين كورزاوا مدافع باريس سان جيرمان 6 مباريات

- إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان 3 مباريات مع تعليق واحدة

- إيقاف لينادرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان 3 مباريات مع تعليق واحدة

- إيقاف جوردان أمافي مدافع مرسيليا 3 مباريات

- إيقاف داريو بينيديتو مهاجم مرسيليا مباراة واحدة

- ألفارو جونزاليس مدافع مرسيليا – تحت المراجعة

الدقيقة الأخيرة من المباراة اشتبك لاعبي الفريقين معا وتحولت المباراة إلى معركة فوق المستطيل الأخضر.

ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء لكل من جوردان أمافي وداريو بينديتو لاعبا مرسيليا.

والثلاثي لافين كورزاوا ونيمار وليوناردو باريديس من باريس سان جيرمان.

كما شهدت المباراة حصول 8 لاعبين من مرسيليا على بطاقات صفراء، مقابل 6 لاعبين من باريس ليصل عدد الإنذارات في كلاسيكو فرنسا إلى 14 إنذار.

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