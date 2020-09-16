كرة سلة - مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري.. تغلب سيدات الأهلي على سبورتنج
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 22:35
كتب : FilGoal
تغلبت سيدات الأهلي على فريق سبورتنج في ثاني مباريات دوري السوبر لتقام مباراة فاصلة لتحديد البطل.
وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 85-78 في ثاني مباريات نهائي الدوري ليعادل الأحمر النتيجة بمباراة لكل فريق.
وكان سبورتنج قد تقدم بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة 43-40 قبل أن تعود سيدات الأهلي في النتيجة بالشوط الثاني مع تألق إيتالي لوكاس محترفة الفريق.
وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 83-76.
ويقام نهائي دوري سوبر السيدات بنظام Best Of 3 أي يحتاج الفريق للفوز في مباراتين لحسم اللقب.
وتقام المباراة الفاصلة والختامية لتحديد بطل دوري سوبر السيدات مساء الجمعة.
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