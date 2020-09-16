كرة سلة - مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري.. تغلب سيدات الأهلي على سبورتنج

تغلبت سيدات الأهلي على فريق سبورتنج في ثاني مباريات دوري السوبر لتقام مباراة فاصلة لتحديد البطل.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 85-78 في ثاني مباريات نهائي الدوري ليعادل الأحمر النتيجة بمباراة لكل فريق.

وكان سبورتنج قد تقدم بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة 43-40 قبل أن تعود سيدات الأهلي في النتيجة بالشوط الثاني مع تألق إيتالي لوكاس محترفة الفريق.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 83-76.

ويقام نهائي دوري سوبر السيدات بنظام Best Of 3 أي يحتاج الفريق للفوز في مباراتين لحسم اللقب.

وتقام المباراة الفاصلة والختامية لتحديد بطل دوري سوبر السيدات مساء الجمعة.

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك السابق: شرف لي تدريبه ولكن

هل يصل بلايلي للقاهرة الجمعة؟