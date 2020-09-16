أنتوي يستعيد لـ بيراميدز نغمة الانتصارات بثنائية في شباك دجلة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 22:23

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية)

نجح جون أنتوي مهاجم بيراميدز في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما جون أنتوي ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات.

سجل أنتوي الهدف الأول في الدقيقة 60 برأسية رائعة مستغلا عرضية إريك تراوري.

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ونجح أنتوي في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المقاولون العرب وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وكان بيراميدز غائبا عن الانتصارات في أخر ثلاث مباريات بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة والمصري.

أما وادي دجلة فتزداد صعوبة مهمته بالفشل في تحقيق الفوز أخر 4 مباريات ويصارع من أجل البقاء في الدوري.

وتجمد رصيد وادي دجلة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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