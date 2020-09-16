أنتوي يستعيد لـ بيراميدز نغمة الانتصارات بثنائية في شباك دجلة

نجح جون أنتوي مهاجم بيراميدز في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما جون أنتوي ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات.

سجل أنتوي الهدف الأول في الدقيقة 60 برأسية رائعة مستغلا عرضية إريك تراوري.

ونجح أنتوي في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة.

جون أنتوي يصل إلى هدفه رقم 74 في الدوري المصري ليعادل حمادة إمام وأكرم عبد المجيد، أنتوي يتبقى له هدفا واحدا ليعادل عماد متعب 🇬🇭🌟 - عماد متعب 75 - جون أنتوي 74 - حمادة إمام 74 - أكرم عبد المجيد 74 pic.twitter.com/31bVRPMOgU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 16, 2020

ورفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المقاولون العرب وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وكان بيراميدز غائبا عن الانتصارات في أخر ثلاث مباريات بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة والمصري.

أما وادي دجلة فتزداد صعوبة مهمته بالفشل في تحقيق الفوز أخر 4 مباريات ويصارع من أجل البقاء في الدوري.

وتجمد رصيد وادي دجلة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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