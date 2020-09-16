بالفيديو - ميسي يسجل هدفين وديا لأول مرة تحت قيادة كومان
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
سجل ليونيل ميسي أولى أهدافه مع برشلونة في الموسم الجديد بعد نهاية الأزمة بينه وبين إدارة النادي.
برشلونة خاض مباراة ودية أمام جيرونا وظهر خلالها الأرجنتيني لأول مرة ومرتديا شارة القيادة تحت إمرة المدرب الهولندي رونالد كومان وانتهت بفوز البلاوجرانا 3-1.
الشوط الأول شهد تقدم برشلونة بثنائية دون مقابل عبر هدف البرازيلي فيليبي كوتينيو العائد بعد نهاية إعارته من بايرن ميونيخ الألماني في الدقيقة 21.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد الأرجنتيني كرة بقدمه اليمنى ارتطمت القائم الأيسر وسكنت شباك الحارس الذي لم يتحرك من مركزه.
⚽Leo #Messi🎯😍 pic.twitter.com/1n1KYgXMmR— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2020
وقلص الضيوف النتيجة في الشوط الثاني مباشرة إلا أن ميسي سجل هدفه الثاني الشخصي والثالث في المباراة في الدقيقة 51 بتسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع وغالطت الحارس وسكنت الشباك.
⚽ El segundo de Leo #Messi 🔥
📺 Sigue el partido en directo, aquí
▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/ODOgv1lXHy— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2020
المباراة الودية شهدت استبعاد كومان للثنائي، لويس سواريز وأرتورو فيدال من القائمة.
وكان برشلونة قد افتتح مبارياته الودية استعدادا لموسم 2020-2021 بالفوز بنفس النتيجة 3-1 على خيمانستيك.
وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة فياريال بدءا من الجولة الثالثة للدوري الإسباني.
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