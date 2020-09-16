الأهلي يحتفل بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن.. ويحدد موعد الجمعية العمومية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 21:15

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

لقب نادي القرن

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه اليوم الأربعاء على إقامة احتفالية كبيرة بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن.

ويتعاون الأهلي مع شركة "بريزنتيشن" الراعية للنادي بمناسبة الحصول على لقب نادي القرن.

وحصل الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منذ 20 عاما.

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وقرر مجلس إدارة الأهلي تولي محمد مرجان المدير التنفيذي وسعد شلبي مستشار المجلس للتسويق والاستثمار ، التنسيق للملف التنظيمي للاحتفالية.

ويتعاون ممثلوا مجلس إدارة الأهلي مع زكي عبد الحميد رئيس شركة بريزنتيشن وعمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة الراعية.

كما حدد مجلس إدارة الأهلي يومي 27 و28 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العومية العادية في اجتماعها الأول.

وتناقش الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.

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