تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. التجديد لسباعي الطائرة

أعلن مجلس إدارة الأهلي عن قرارات اجتماعه الذي عُقد عصر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة.

وجاءت قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي كالآتي:

التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت بتاريخ 19 أغسطس الماضي.

الموافقة على توصيات المكتب التنفيذي بشأن المقترح المقدم من اللجنة العليا للجان، الذي يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي واللجنة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ برنامج خاص لعمال النادي غير المؤهلين تعليميا.

الموافقة على التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على التراخيص الخاصة بأكاديمية كرة القدم بالنادي، كأول أكاديمية محترفة في تاريخ الأهلي.

الموافقة على تجديد عقود سبعة من لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، وهم: عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان.

الموافقة على إعارة العديد من اللاعبين الصاعدين من فريق 21 سنة للكرة الطائرة، رفقا لرؤية الجهاز الفني، وهم: يوسف مرجان، ويوسف الصافي، ومحمد عثمان الحداد، وعمر زكريا، وعمر أكرم، وذلك لتجهيزهم للفترة القادمة.

الموافقة على ضم كريم محمود وإيمان خالد ومنة المنيسي وحسام محمد إلى لجنة الشباب، وأمل أحمد ومحمود جمعة ومحمد حسانين إلى لجنة الطفل، ودينا جودة إلى لجنة المرأة.

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