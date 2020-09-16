سموحة يصعب مهمة الجونة بالفوز بثنائية

نجح فريق سموحة في تحقيق الفوز على الجونة ضمن مباريات الجولة 27 ليصعب مهمة أصحاب الأرض في صراع البقاء في الدوري.

وتغلب سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة (الجونة).

وافتتح سموحة التسجيل عن طريق السيد فريد في الدقيقة 38 برأسية رائعة قبل عمر رضوان حارس مرمى الجونة.

وتعرض عمرو رضوان للطرد في الدقيقة 64 بعد التصدي لهجمة مرتدة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمود حليمو في تسجيل الركلة الحرة في الدقيقة 67 بطريقة رائعة فشل محمود الغرباوي في إنقاذها.

وقلص والتر بواليا الفارق بهدف الجونة الوحيد في الدقيقة 74، وحاول الفريق إدراك التعادل لكن لم ينجح.

ارتفع رصيد سموحة إلى 36 نقطة في المركز السادس، أما الجونة ففي المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

ويفصل الجونة نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط في صراع قوي مع أندية حرس الحدود ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش والإنتاج الحربي.

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