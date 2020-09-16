سموحة يصعب مهمة الجونة بالفوز بثنائية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

هدف سموحة في شباك الأهلي

نجح فريق سموحة في تحقيق الفوز على الجونة ضمن مباريات الجولة 27 ليصعب مهمة أصحاب الأرض في صراع البقاء في الدوري.

وتغلب سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة (الجونة).

وافتتح سموحة التسجيل عن طريق السيد فريد في الدقيقة 38 برأسية رائعة قبل عمر رضوان حارس مرمى الجونة.

أخبار متعلقة
الهاني سليمان: كنت أتدرب أثناء إصابتي بكورونا لمساعدة سموحة 6 أرقام تحققت من تعادل الزمالك مع سموحة تشكيل أحمد سامي الأول – عودة الهاني سليمان لـ سموحة أمام الزمالك +90.. سموحة يقتنص نقطة ثمينة بتعادل مثير أمام الزمالك

وتعرض عمرو رضوان للطرد في الدقيقة 64 بعد التصدي لهجمة مرتدة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمود حليمو في تسجيل الركلة الحرة في الدقيقة 67 بطريقة رائعة فشل محمود الغرباوي في إنقاذها.

وقلص والتر بواليا الفارق بهدف الجونة الوحيد في الدقيقة 74، وحاول الفريق إدراك التعادل لكن لم ينجح.

ارتفع رصيد سموحة إلى 36 نقطة في المركز السادس، أما الجونة ففي المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

ويفصل الجونة نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط في صراع قوي مع أندية حرس الحدود ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش والإنتاج الحربي.

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك السابق: شرف لي تدريبه ولكن

هل يصل بلايلي للقاهرة الجمعة؟

في الدوري سموحة الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رايولا: لست قلقا على مستقبل بالوتيلي.. سيبقى في أوروبا 2 دقيقة | أوروبا
تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. التجديد لسباعي الطائرة 4 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: الصفقة الثانية من إيطاليا.. أوندر يقترب من ليستر سيتي 45 دقيقة | أوروبا
سموحة يصعب مهمة الجونة بالفوز بثنائية ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة (0) بيراميدز (0).. نصف ساعة سلبية ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقرر إنشاء ثلاث شركات مساهمة لتحقيق تحديات "رؤية 2050" ساعة | الدوري المصري
فايز عريبي لـ في الجول: اتفقنا على كل شيء مع رضا عبد العال.. هذا ما طلبناه ساعة | الدوري المصري
مانشيني: هدف إيطاليا الفوز بـ يورو 2020.. وزانيولو لديه وقتا للتعافي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك