مانشيني: هدف إيطاليا الفوز بـ يورو 2020.. وزانيولو لديه وقتا للتعافي

أوضح روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن هدفه الفوز بلقب يورو 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

ويؤمن الإيطالي بقدرة نيكولو زانيولو على التعافي قبل انطلاق البطولة القارية.

وقال مانشيني لـ TgPoste: "سنذهب للفوز، علينا أن نبدأ بالانتصار، على الرغم أننا لسنا ضمن المرشحين للفوز باللقب".

وتابع "بفضل تاريخنا، نستهدف تحقيق أقصى النتائج".

وعن إمكانية عودة زانيولو للظهور مع إيطاليا في البطولة أضاف "تحدثت معه منذ أيام، وآمل رؤيته في أقرب وقت ممكن".

وأتم "هو لاعب شاب ولديه الوقت للتعافي والانضمام لنا في البطولة الأوروبية".

وتعرض الإيطالي الشاب للإصابة بالرباط الصليبي في مواجهة هولندا بالجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

الإيطالي البالغ 21 عاما كان قد أصيب مطلع العام الجاري في مواجهة يوفنتوس بالرباط الصليبي وتعافى من الإصابة وعاد قبل نهاية الموسم.

صانع الألعاب الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

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