تشكيل بيراميدز - أنتوي وتراوري يقودان الهجوم أمام دجلة.. والسعيد على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 19:40

كتب : عاطف شادي

جون أنتوي - بيراميدز - وادي دجلة

عاد عبد الله السعيد للظهور مع فريقه بيراميدز بعد فترة من الغياب للإصابة وذلك في مباراة وادي دجلة.

ويلعب بيراميدز ضد وادي دجلة في الجولة الـ27 من الدوري المصري في استاد بتروسبورت.

ويجلس عبد الله السعيد على مقاعد بدلاء بيراميدز.

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بينما يقود الثنائي جون أنتوي وإيرك تراوري هجوم الفريق.

وجاء تشكيل بيراميدز الذي يعتمد عليه أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: أحمد توفيق – عبد الله بكري – ولفريد كانون – محمد حمدي.

الوسط: محمد فاروق – عمر جابر – نبيل عماد – إبراهيم عادل.

الهجوم: إيرك تراوري – جون أنتوي.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – عمرو صالح – خالد رضا – يعقوبو.

الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد هلال.

الهجوم: رفيق كابو – رجب عمران – عبد الكبير الوادي.

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بيراميدز وادي دجلة عبد الله السعيد الدوري المصري
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