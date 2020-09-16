كرة سلة - مرعي يطلب معسكر خارجي ومباراتين وديتين قبل انطلاق تصفيات إفريقيا

طلب أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة معسكر خارجي ومباراتين وديتين في القاهرة قبل انطلاق تصفيات بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر.

واجتمع مرعي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الويم الأربعاء لمناقشة احتياجات المنتخب في الفترة المقبلة.

وناقش الحضور آخر استعدادات الجهاز الفني للمنتخب المصري لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر.

ويتواجد فيها الفراعنة في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

وطلب أحمد مرعي إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع حسب ضوابط وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وظروف السفر والطيران في الفترة من 15 لـ 22 نوفمبر، بجانب اجراء اتصالات مع بعض الدول للاتفاق مع إحداهم على استضافة منتخبهم في القاهرة لخوض مباراتين وديتين على أن يتم انتظار الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.

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