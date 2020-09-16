كرة سلة - مرعي يطلب معسكر خارجي ومباراتين وديتين قبل انطلاق تصفيات إفريقيا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 19:38

كتب : FilGoal

أحمد مرعي مدرب منتخب السلة مع مجلس الإدارة

طلب أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة معسكر خارجي ومباراتين وديتين في القاهرة قبل انطلاق تصفيات بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر.

واجتمع مرعي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الويم الأربعاء لمناقشة احتياجات المنتخب في الفترة المقبلة.

وناقش الحضور آخر استعدادات الجهاز الفني للمنتخب المصري لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر.

أخبار متعلقة
كرة سلة - فوز سيدات سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري سلة - الأهلي يعلن صرف النظر عن التعاقد مع عاصم مرعي بسبب المغالاة المادية سلة - الزمالك يرد على شائعات مواقع التواصل.. "نتعجب من الهجوم على المدرب والقائد" كرة سلة - خماسي من الاتحاد ومحترف وحيد في قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات إفريقيا

ويتواجد فيها الفراعنة في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

وطلب أحمد مرعي إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع حسب ضوابط وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وظروف السفر والطيران في الفترة من 15 لـ 22 نوفمبر، بجانب اجراء اتصالات مع بعض الدول للاتفاق مع إحداهم على استضافة منتخبهم في القاهرة لخوض مباراتين وديتين على أن يتم انتظار الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك السابق: شرف لي تدريبه ولكن

هل يصل بلايلي للقاهرة الجمعة؟

كرة سلة أحمد مرعي منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا ستامبا: الصفقة الثانية من إيطاليا.. أوندر يقترب من ليستر سيتي 6 دقيقة | أوروبا
سموحة يصعب مهمة الجونة بالفوز بثنائية 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة (0) بيراميدز (0).. انطلاق المباراة 31 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يقرر إنشاء ثلاث شركات مساهمة لتحقيق تحديات "رؤية 2050" 38 دقيقة | الدوري المصري
فايز عريبي لـ في الجول: اتفقنا على كل شيء مع رضا عبد العال.. هذا ما طلبناه 39 دقيقة | الدوري المصري
مانشيني: هدف إيطاليا الفوز بـ يورو 2020.. وزانيولو لديه وقتا للتعافي 47 دقيقة | أوروبا
تشكيل بيراميدز - أنتوي وتراوري يقودان الهجوم أمام دجلة.. والسعيد على مقاعد البدلاء 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - مرعي يطلب معسكر خارجي ومباراتين وديتين قبل انطلاق تصفيات إفريقيا 52 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك