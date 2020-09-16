بيولي: هدفنا العودة لدوري أبطال أوروبا.. وإبراهيموفيتش تعافى وجاهز للمباريات

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن الهدف الأساسي هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعافى زلاتان إبراهيموفيتش من إصابته وبات جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق.

ويستعد ميلان لمواجهة شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي غدا الخميس.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نستعد لإثارة بدء الموسم الجديد، ومحاولة مواصلة المسار الذي بنيناه العام الماضي".

وشدد بيولي "التصفيات والدور التمهيدي ليست سوى البداية، نسعى للوصول إلى مرحلة المجموعات".

وأضاف "ثلاثة أسابيع فقط من الاستعداد ليست كثيرة، فعلنا كل ما يتعين علينا القيام به لنكون مستعدين".

وشدد "على الفريق أن يكون جاهزا لمباراة صعبة، وحذرتهم من التراخي، يجب ألا نفكر فقط في الصعوبات التي سنواجهها".

وكشف المدير الفني لميلان "نستهدف العودة إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي يقدم طريقا بديلا للعودة إلى تلك البطولة".

وتابع "كان دوري أبطال أوروبا دائما الموطن الطبيعي لهذا النادي وهدفنا العودة إليه، هذه أولوية أساسية لنا".

وبالحديث عن إبراهيموفيتش أوضح "تعافى تماما وهو بحالة جيدة من الناحية العقلية كما هو الحال دائما".

ولم ينجح إبراهيموفيتش في استكمال مباراة بريشيا الودية الأسبوع الماضي بسبب شعوره بإصابة.

وأتم بيولي تصريحاته "إبراهيموفيتش جاهز لمباراة الغد ومتاح بالكامل وكما هو الحال قادر على المنافسة".

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