رضا عبد العال يقود تدريب طنطا الأول استعدادا لمواجهة نادي مصر

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 18:08

كتب : هاني العوضي

رضا عبد العال - طنطا

قاد رضا عبد العال التدريب الأول لفريق طنطا استعدادا لمواجة نادي مصر ضمن مباريات الدوري المصري.

وحل رضا عبد العال مديرا فنيا لفريق طنطا خلفا لأيمن المزين الذي رحل بعد الخسارة بأربعة أهداف دون رد أمام أسوان.

ويلعب طنطا أمام مصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

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ويتذيل طنطا الترتيب برصيد 17 نقطة من 27 مباراة ويصارع من أجل حظوظه في الاستمرار بالدوري.

وكان نادي مصر قد أعلن استقالة خالد جلال المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون رد.

وعاش نادي طنطا حالة من التخبط الفترة الأخيرة بكثرة تغيير المدربين إذ رحل المزين وتولى محمد صلاح المهمة قبل أن يرحل ويتولى أحمد سامي مهمة القيادة الفنية.

وبعد رحيل سامي عاد المزين مرة أخرى لقيادة الفريق ورحل بعد مباراتين ليخلفه رضا عبد العال.

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