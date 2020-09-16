العشري يستلم مستحقاته من المصري

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 15:45

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - الزمالك - المصري

تسلم طارق العشري المدير الفني السابق للمصري، والحالي لحرس الحدود، مستحقاته من النادي البورسعيدي.

واجتمع العشري مع الإدارة المالية بمقر الاستاد ببورسعيد، وحصل على مستحقاته بعد مفاوضات ودية مع المصري.

ورحل العشري عن تدريب المصري دون تحقيق اي انتصار مع الفريق البورسعيدي في جميع المسابقات.

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وبدأ العشري الموسم مع حرس الحدود ومن ثم قاد المصري ورحل بعد 5 مباريات في الدوري فقط ليعود مجددا لتدريب فريقه السابق.

العشري تولى تدريب المصري في فبراير الماضي خلفا لـ إيهاب جلال، وقاد الفريق في 7 مباريات، تعادل مرتين وخسر 5.

حليم قاد حرس الحدود منذ عودة النشاط الرياضي في 9 مباريات حقق فوزا واحدا وخسر 4 وتعادل ف 4.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 26 مباراة.

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