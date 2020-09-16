محمود رزق: فتحي قدوتي.. وشعرت بقنبلة تنفجر في وجهي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري

تحدث محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن إصابته العنيفة بكسر في الأنف بعد اشتراك من لاعب الأهلي أحمد فتحي خلال مباراة الفريقين، أول أمس الإثنين، في الجولة 27 من بطولة الدوري.

محمود رزق

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

صرح رزق عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الإصابة قدر، لا يعلم أحد ما سيحدث له، نعم لعبنا برجولة وتعاهدنا على ذلك لتعويض تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، كما زاد الكلام قبل المباراة أن الأهلي جاء للإسكندرية من أجل الاحتفال بلقب الدوري".

وعن الإصابة، قال "شعرت بقنبلة انفجرت في وشي، لقد أمسكت أنفي وفوجئت بكثافة النزيف، ثم قام الطبيب بتعديل موضع الأنف، وشعرت بدوخة وانتقلت إلى أقرب مستشفى وأجريت عملية جراحية".

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وتابع "بعيدا عن كرة القدم، أحب أحمد فتحي وأحترمه جدا، وأعتبره قدوة لي في حياتي، لم يقصد إيذائي بل حاول إبعاد الكرة قبلي، ولكنه سدد وجهي بدلا من الكرة".

وأوضح مدافع الاتحاد "خلال يومين سأنزع الفتيل الداخلي من أنفي، ثم أنزع الجبيرة فوق الأنف بعد 10 أيام، بعدها أخوض تدريبات منفردة لتفادي الاحتكاك بأحد ثم انتظم في المران الجماعي".

وأتم محمود رزق تصريحاته "تعاهدنا سويا على تحسين النتائج، لقد أهدرنا عدة نقاط كانت كفيلة بوضعنا في مرتبة أفضل، لكننا ظلمنا بخوض 5 مباريات متتالية الساعة الثالثة والنصف عصرا، فهو أمر صعب للغاية على اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

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محمود رزق الاتحاد السكندري
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